Aanpak sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond krijgt vorm; bezwaren worden beoordeeld

za 3 feb 2024, 12:37

VIANEN/LEXMOND • Om het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond aan te pakken, stelt Vijfheerenlanden een aantal inrijverboden in tijdens de avondspits van maandag t/m vrijdag tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Vrijdag 2 februari zijn er testborden en camera’s geplaatst. Op 27 maart worden de bijbehorende inrijverboden geplaatst. Vanaf dat moment start de handhaving en begint men met waarschuwen. Na de waarschuwingsperiode riskeren overtreders een boete.

Planning

In december en januari zijn er bewonersavonden gehouden in Ameide, Lexmond en Meerkerk. Hierop heeft de gemeente veel reacties, zowel positief als negatief, ontvangen. Ook zijn er formele bezwaren ingediend. De bezwaren worden nu juridisch beoordeeld en beantwoord. Ook worden de beleidsregels aangepast. Zo heeft de gemeente het onder andere mogelijk gemaakt dat ieder adres een vrij kenteken kan invoeren. Vanaf 19 februari is het voor inwoners mogelijk om de ontheffing aan te vragen.

Op de zes locaties van de inrijverboden zijn deze week testborden geplaatst (zie foto). Deze testborden zijn nodig om de camera’s in te stellen. De camera’s fungeren nu als verkeersteller om straks de maatregelen te kunnen evalueren. Op 27 maart worden de definitieve borden geplaatst. Na een waarschuwingsperiode gaan de inrijverboden in.

Ontheffingen aanvragen

Wethouder Joop van Montfoort legt uit: “Alle inwoners en ondernemers kunnen een ontheffing voor de inrijverboden aanvragen. Zij krijgen vanaf 19 februari een brief waarin staat hoe zij een ontheffing aan kunnen vragen. Een ontheffing voor inwoners aanvragen gaat via DigiD en voor ondernemers via eHerkenning. Wie nog geen DigiD heeft, adviseren wij dit alvast te regelen.”

“En voor wie dit moeilijk vindt, gaan we ondersteuning bieden. We komen naar de dorpen toe om uitleg te geven over de ontheffingsaanvraag. Wanneer staat in de brief uitgelegd.”

Hoe en wanneer wordt er geëvalueerd? Van Montfoort: “We gaan een soort klankbordgroep oprichten om maandelijks in gesprek te gaan over de voortgang van de maatregelen en om deze met elkaar te monitoren. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen of de maatregelen werken zoals we vooraf bedacht hebben.”

Meer uitleg over de aanpak van het sluipverkeer staat op www.vijfheerenlanden.nl/stopsluipverkeer.