Molenaarsdiploma’s voor kinderen van molenbewoners Kinderdijk: Rik Klapwijk, Jaco de Vries, Martin Hoek en Marisa Mol

KINDERDIJK • Vier kinderen van Kinderdijkse molenbewoners krijgen zaterdag 3 februari hun molendiploma tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche Molen.

Dat er op Kinderdijkse molens molenaars en hun gezinnen wonen wordt wel eens over het hoofd gezien. Dat dat met liefde en passie gebeurt is een feit. ‘Waar je mee omgaat, word je mee besmet’, luidt het spreekwoord.

Dat blijkt: Rik Klapwijk (Hoge Molen), Jaco de Vries (8 Nederwaard), Martin Hoek (4 Nederwaard) en Marisa Mol (8 Overwaard) slaagden in 2023 voor hun molenaarsexamen. Ze zijn inmiddels werkzaam als vrijwillig molenaar op verschillende molens in het land en ook als tweede molenaar op hun ouderlijke molen in het werelderfgoed Kinderdijk.