Met een gids op pad in het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

50 minuten geleden

KINDERDIJK • Van 2 februari tot en met 24 februari kunnen bezoekers elke vrijdag en zaterdag deelnemen aan een Kinderdijk Tour. Tijdens deze tour neemt een gids bezoekers volledig mee in het verhaal van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

Dit evenement biedt een unieke kans om terug in de tijd te gaan en het unieke stukje Nederland nog beter te leren kennen.

Op deze dagen kunnen bezoekers onder begeleiding van de ervaren vrijwillige gidsen meer te weten komen over de geschiedenis van Kinderdijk. Tijdens de tour passeren bezoekers verschillende locaties waar de gids de geschiedenis voor ze tot leven brengt.

Van molenonderdelen, het traditionele molenmakers ambacht tot de werking van het historisch gemaal uit 1868. De bezoekers zullen worden meegesleept naar een wereld vol molens, waar de gidsen meer zullen vertellen over het gebied, de natuur en het waterbeheer. Een bezoek aan Museummolen Nederwaard mag bij deze tour niet ontbreken, hier kunnen bezoekers deze historische molen van dichtbij verkennen.

Deze rondleiding met gids duurt ongeveer één tot anderhalf uur en wordt elke vrijdag en zaterdag in februari gehouden. De tours zullen worden gegeven in het Nederlandse en Engels. Tickets voor de Kinderdijk Tour zijn inclusief toegang tot de andere bezoeklocaties. Dit betekent dat na de rondleiding bezoekers op eigen gelegenheid de andere locaties nog kunnen bezoeken, waaronder de rondvaartboot. Meer informatie over de Kinderdijk Tour, inclusief tijden en tickets, is eenvoudig online beschikbaar via: www.kinderdijk.nl/kinderdijk-tour.