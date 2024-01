Ook bewoners Slingelandseweg en Overslingeland sluiten zich aan bij verzet tegen plaatsing windturbines in Molenlanden

di 23 jan 2024, 12:03

Nieuws windmolens 1.537 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Het verzet tegen de plaatsing van windturbines in Molenlanden breidt zich uit: ook bewoners van de Slingelandseweg in Giessenburg en Overslingeland in Noordeloos meldden zich deze week per brief bij het gemeentebestuur.

De boodschap daarin is duidelijk: ‘Wij zijn geschokt over hoe gemakkelijk u als gemeentebestuur lijkt te denken over het zo nabij plaatsen van extreem grote windmolens, waardoor één van de mooiste stukjes van Nederland volledig beschadigd raakt en wordt verkwanseld.’

De bewoners staken maandag de hoofden bij elkaar en besloten om het verzet te bundelen een nieuwe stichting op te richten. Deze heeft als voorlopige werknaam Stichting Gaaf Slingeland meegekregen.

‘Woningen in zeer nauwe nabijheid van zoeklocatie M’

In de brief wordt met name de locatie M genoemd, één van de zoeklocaties in Molenlanden die het gemeentebestuur nader wil onderzoeken als mogelijke plek voor de plaatsing van windturbines.

‘De lintbebouwing van buurtschap Slingeland bevindt zich in de zeer nauwe nabijheid van zoeklocatie M. Het gaat om een afstand van honderden meters tot hooguit anderhalve kilometer van onze woningen. We volgen de procedure in de gemeente dan ook met grote schrik.’

Gevaar van gezondheidsklachten

De bewoners noemen met name de aantasting van het landschap en het gevaar van gezondheidsklachten die het leven in de buurt van windturbines op kan leveren. ‘Wij vragen ons af of u als gemeentebestuur zo ver zou willen gaan dat u risico’s neemt met de gezondheid van uw inwoners.’

De stichting in oprichting vraagt het gemeentebestuur om op de hoogte te worden gehouden en betrokken te worden in het proces.