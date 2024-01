Voorzittershamer bij Oranjevereniging Irene Hoornaar overgedragen aan Gerrit den Hartog

di 16 jan 2024, 13:41

Nieuws 271 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOORNAAR • Afgelopen maandag heeft Arie de Leeuw tijdens de algemene ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit den Hartog.

Dit gebeurde symbolisch met een hele grote hamer. Daarmee neemt Arie afscheid van het bestuur van Oranjevereniging Irene Hoornaar.

Bijna 17 jaar was hij lid van het bestuur en heeft in die rol onder andere drie feestweken voor Hoornaar georganiseerd. Ook nam het bestuur afscheid van de penningmeester Michelle Leeuwis. Dinie Haag is bereid gevonden om toe te treden in het bestuur.