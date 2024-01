Sien wint kleurplaatwedstrijd Kaasboerderij De Graafstroom in Bleskensgraaf

di 16 jan 2024, 12:01

BLESKENSGRAAF • Tijdens de Kerstperiode heeft Kaasboerderij De Graafstroom een kleurplatenwedstrijd georganiseerd. Op de foto staat Sien den Hartogh, samen met haar moeder uit Bleskensgraaf. Zij heeft de 1e prijs gewonnen in de categorie 2 t/m 5 jaar.

Andere gelukkige prijswinnaars (niet op de foto) waren Senna in de categorie 6 t/m 8 jaar en Willyenne in de categorie 9 t/m 12 jaar. Sien is erg blij met haar eerste echte kookboek van Fien & Teun.