Voorlichtingsavond Wijngaarden over komst asielzoekerscentrum in Sliedrecht; klankbordgroep rekent op fietspaden en verlichting

di 9 jan 2024, 09:14

WIJNGAARDEN • De gemeente Sliedrecht en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houden binnenkort in samenwerking met Klankbordgroep Wijngaarden een voorlichtingsavond in Wijgaarden over de komst van het asielzoekerscentrum in Sliedrecht, op de hoek van de Kweldamweg en de Zwijnskade.

Klankbordgroep Wijngaarden heeft de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht aan de Zwijnskade/Kweldamweg vorig jaar uitgebreid besproken met wethouder Ton Spek van de gemeen Sliedrecht. ‘Vooral de grootte van het AZC en de locatie langs een fietsroute voor schoolkinderen geeft zorgen in Wijngaarden’, stelt de klankbordgroep.

Nu duidelijk is dat het asielzoekerscentrum inderdaad op deze locatie gaat komen, gaat de klankbordgroep er vanuit dat Ton Spek zich aan de gemaakte afspraken zal houden. ‘Daarbij gaat het om het aanleggen van goede verlichting, trottoirs en fietspaden. Daarnaast zijn we benieuwd naar het veiligheidsplan dat zal worden opgesteld.

Voorlichtingsavond

Binnenkort wordt door de gemeente Sliedrecht en het COA in samenwerking met de Klankbordgroep Wijngaarden een voorlichtingsavond georganiseerd in (onder andere) Wijngaarden. ‘Daar kunnen onze inwoners terecht kunnen met hun vragen.’