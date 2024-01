Asielzoekerscentrum Sliedrecht komt aan Kweldamweg-Zwijnskade, op grens met Wijngaarden en Hardinxveld-Giessendam

vr 5 jan 2024, 09:46

SLIEDRECHT • Het asielzoekerscentrum in Sliedrecht komt definitief op de locatie Kweldamweg-Zwijnskade, op de grens met Wijngaarden en Hardinxveld-Giessendam. Uit een nog vertrouwelijke memo blijkt dat burgemeester en wethouders dit besluit op 5 december hebben genomen.

Het azc moet plaats gaan bieden aan 250 asielzoekers. Begin september kwam het Sliedrechtse gemeentebestuur al met deze plek als mogelijke locatie naar buiten. Buurgemeente Hardinxveld-Giessendam noemde het idee ‘onaanvaardbaar voor onze inwoners’. Inwoners van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam startten een petitie om het azc tegen te houden.

In de uitgelekte memo geeft het Sliedrechtse college aan het gesprek met buurgemeente Hardinxveld-Giessendam te willen voeren. ‘Wij begrijpen dat er zorgen zijn. Zorgen die ook bij onze eigen inwoners leven. Wij willen deze zorgen, voor zover dat mogelijk is, weg kunnen nemen. Daarom zullen we (...) met concrete voorstellen komen om zorgen van inwoners en andere betrokkenen weg te nemen.’

Aan het zicht onttrekken

Volgens het gemeentebestuur zijn er al ‘constructieve gesprekken’ gevoerd met direct omwonenden. ‘We denken dat we hiermee erin zijn geslaagd om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de aanwezige ruimte en daarbij zo min mogelijk verstoring te veroorzaken aan het huidige gebruik van de omliggende percelen. Ook zijn een aantal suggesties ingebracht om de opvang enigszins aan het zicht te ontrekken, die we aan het COA hebben doorgegeven.’

Aan buurgemeenten Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam is al aangeboden om voor hun inwoners informatiebijeenkomst te organiseren. De gesprekken hierover lopen nog. Met de gemeente Alblasserdam zijn concrete afspraken gemaakt over de taakverdeling op het gebied van asielopvang en de huisvesting van statushouders. De gedachte hierachter is dat Sliedrecht asielzoekers opvangt en daarmee de taakstelling van buurgemeenten overneemt; voor de huisvesting van statushouders geldt dit dan omgekeerd.

Principeakkoord voor vijf jaar met grondeigenaar

Het COA en de grondeigenaar hebben een principeakkoord over het gebruik van de grond voor 5 jaar. Onduidelijk is nog wanneer het azc komt. Daarvoor zullen onder meer nog grondonderzoeken, voorbelasting en de uitwerking van de infrastructuur plaats moeten vinden. ‘De vervolgstappen zullen in de komende drie tot zes maanden verder worden geconcretiseerd.’