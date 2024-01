Cycle for Hope Wielercafé in het Noorderhuis in Noordeloos

do 11 jan 2024, 09:44

Nieuws 204 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Het eerste Cycle for Hope Wielercafé wordt gehouden op donderdag 18 januari gehouden in het Noorderhuis in Noordeloos. Deze avond staat in het teken van wielerverhalen, ontmoeten van fietsvrienden en het kennismaken met het uitdagendste wielerevent van Nederland: Rondje Nederland.

Tijdens Rondje Nederland 2024 komen wielerteams in 48 uur langs de Zeelandbrug, de Limburgse heuvels en de Groningse wind tegen. 1200 kilometer, dag en nacht, weer of geen weer. Dit ‘rondje fietsen’ is gegarandeerd afzien, maar het dient een goed doel.

Dit jaar fietsen deelnemers met elkaar voor de Inloophuizen van De Hoop. Naast de verschillende wielerverhalen komt ook Ton zijn verhaal doen. Ton belandde op straat en maakte daardoor veel gebruik van de Inloophuizen van De Hoop. Uit ervaring vertelt hij over de veilige plek die hij en andere daklozen vonden bij de Inloophuizen en waarom deze onmisbaar zijn.

Andere sprekers deze avond zijn onder andere onze huisfotograaf Ferry Verheij en een aantal deelnemers van eerdere edities van Rondje Nederland.

Vanaf 19:30 uur is de inloop en om 19:50 uur klinkt het startschot voor het programma. Inschrijven kan via www.cycleforhope.nl of kom gezellig langs.