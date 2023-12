Vijf nieuwe woningen aan Kerkweg 6 in Schelluinen

zo 31 dec. 2023, 09:00

Nieuws 344 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SCHELLUINEN • Aan de Kerkweg 6 in Schelluinen worden vijf nieuwe woningen gerealiseerd. In de bestaande schuur komen twee twee-onder-één-kapwoningen; aan de oostkant worden twee twee-onder-één-kapwoningen en een vrijstaande woning gerealiseerd.

Het perceel dat hoort bij Kerkweg 6 ligt in de kern van Schelluinen en is verdeeld in twee delen. Het westelijke gedeelte is een aantal jaren geleden verkocht door de initiatiefnemer, het oostelijke gedeelte is nog steeds in bezit van de initiatiefnemer.

De boerderij op het westelijke gedeelte van het perceel is in de afgelopen jaren gerenoveerd. Het plan is om op het oostelijke gedeelte van het perceel plus een gedeelte van het westelijke perceel vijf woningen te realiseren. Hiervoor is de huidigeeigenaar van het westelijke gedeelte bij het plan betrokken en zijn er afspraken gemaakt overhet combineren van de twee percelen.

Uitermate geschikt

In de regionale visie en in de provinciale visie wordt gesproken over het beter benutten van de dorpskernen om het landelijke gebied te behouden. ‘Daarom is deze locatie uitermate geschikt om ingezet te worden als woningbouwlocatie, omdat het hier gaat om een nog open locatie binnen de dorpskern van Schelluinen’, benadrukken burgemeester en wethouders van Molenlanden.

De schuurwoning (tweekapper) op het westelijke gedeelte van het plangebied zal geen nieuwe bijgebouwen krijgen. De schuur die nu ten dienste staat aan de boerderij op Kerkweg 6 wordt opgesplitst in drie delen, zodat deze gebruikt kan worden als schuur voor de te realiseren tweekapper en voor de huidige boerderij op Kerkweg 6.