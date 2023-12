Marriage Course van start in Oud-Alblas en Goudriaan

vr 29 dec. 2023, 09:53

GOUDRIAAN/OUD-ALBLAS • Ook in 2024 zal er in de regio weer een Marriage Course starten. Deze cursus is een leuke manier om te werken aan een sterke relatie.

De zeven avonden worden gevuld met een heerlijke diner voor twee, boeiende videofragmenten en goede gesprekken. De gesprekken voer je alleen met je eigen partner; er zijn geen groepsgesprekken. Op deze manier leer je elkaar en jezelf nog beter kennen.

De cursus wordt georganiseerd op twee gezellige locaties. Op woensdagavond kun je terecht in Oud-Alblas en op vrijdagavond in Goudriaan. De cursus in Goudriaan start op 26 januari en die in Oud-Alblas start op 31 januari. De kosten voor de cursus, inclusief maaltijden, drankjes en werkboekjes, zijn 225 euro per stel. Deelnemers uit de gemeente Molenlanden krijgen 25 euro korting.

Reserveer een tafeltje voor twee of bekijk de extra informatie op: www.hartvoordewaard.nl/marriagecourse.