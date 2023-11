Meerderheid raad Molenlanden: max vier windmolens, dan akkoord met zoeken naar locaties

di 28 nov. 2023, 20:43

Nieuws 293 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Begrens het aantal windmolens op Molenlands grondgebied tot vier; met die voorwaarde kwam er dinsdag van een meerderheid van de raad groen licht om de zoeklocaties voor plaatsing van 240 meter hoge windmolens verder te onderzoeken.

De voorwaarde was tijdens de commissievergadering de donderdag ervoor al ingebracht door Doe Mee! Molenlanden. De motie met deze inhoud kreeg steun van Progressief Molenlanden, SGP en CDA, genoeg voor een meerderheid.

Een andere voorwaarde was dat het betrekken van inwoners bij het kiezen van een mogelijke locatie pas start als de provincie Zuid-Holland heeft aangegeven welke van de zoeklocaties op groen licht van de provincie kan rekenen.

Kanttekening

Met beide punten kon wethouder Jan Lock instemmen. Wel plaatste hij bij het maximum van vier windmolens de kanttekening dat er enige ruimte moest zijn om indien nodig daarvan af te wijken.

“Wat betreft de goedkeuring van de provincie: de locaties liggen al bij Gedeputeerde Staten”, stelt wethouder Lock. “We verwachten op zeer korte termijn hierover duidelijkheid te krijgen en zullen dat dan ook aan u meedelen.”

Windmolens tot maximaal 2050

Een derde punt kreeg ook steun van een meerderheid van de raad. De SGP bracht samen met Doe Mee!, ChristenUnie en Progressief Molenlanden de voorwaarde in dat de windmolens tot maximaal 2050 blijven staan. Daarna moeten ze gesloopt worden. Wethouder Jan Lock: “Dit kunnen we ook omarmen.”

Vanuit de Gorcumse gemeenteraad kwam er - in de vorm van een motie - de oproep om maximaal in te zetten op extra windmolens op de locatie Groote Haar, waar nu al twee windmolens gepland staan.

Stinkende best

“Daar gaan we ons stinkende best voor doen”, reageerde wethouder Mark de Boer van Gorinchem instemmend. “Hoe mooi zou het zijn als we zo samen met Molenlanden de eindstreep halen.”

Struikelblok is wel dat realisatie van de al geplande twee windmolens op Groote Haar vanwege bezwaren nu bij de Raad van State ligt, die waarschijnlijk pas halverwege 2024 hierover een uitspraak zal doen.

‘Lokale gemeenschap moet actief deelnemen’

Rode draad tijdens de bespreking was voor een groot deel van de twee gemeenteraden daarnaast het betrekken van inwoners bij de plaatsing van de windmolens.

Mario de Lijster (Doe Mee!): “De lokale gemeenschap moet actief deelnemen om de negatieve impact te minimaliseren en draagvlak te realiseren.”

En Pieter Jacob Leenman (SGP): “Juist de inwoners zijn na vanavond aan zet. Voldoende draagkracht voor plaatsing zal bij de SGP van groot belang zijn om uiteindelijk in te stemmen met plaatsing.”

Energieopbrengsten voor omwonenden

Een motie van SGP, Doe Mee!, Progressief Molenlanden en ChristenUnie had als inzet om de energieopbrengsten ten goede te laten komen aan de direct omwonenden.

‘De energie is primair bedoeld voor omwonenden en bedrijven binnen een straal van ongeveer één kilometer van betreffende windturbine, secundair voor gebruik binnen de eigen gemeentegrenzen en tertiair voor de RES-regio.’ Ook hiermee kon wethouder Jan Lock mee instemmen.

Mordicus tegen

De enige partij in Molenlanden die mordicus tegen de plaatsing van windmolens was en bleef was de VVD. Raadslid Arno van den Hof pleitte ervoor het in de Regionale Energie Strategie Alblasserwaard geplande doel wat betreft het opwekken van duurzame energie drastisch te verlagen, zodat het plaatsen van extra windmolens helemaal niet nodig is. De daarvoor ingediende motie werd echter niet gesteund.

Desondanks stemde de VVD wel in met het voorstel om de voorgestelde zoeklocaties verder te gaan onderzoeken. Unaniem was de Molenlandse raad niet: de ChristenUnie stemde tegen.

Als motivatie stelde raadslid Harrie Stam: ”Vanwege het gevoerde machtsspel stemmen we tegen het voorstel. De wethouders krijgen hiermee een zo goed als onmogelijke opdracht mee.”