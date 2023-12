• Vanwege het hoge water is de Damsluis in Arkel gesloten.

Waterschap Rivierenland laat Arkelse Damsluis sluiten

ma 25 dec. 2023, 14:20

ARKEL • Vanwege de vele regenval en kwel sluit de provincie Zuid-Holland op verzoek van Waterschap Rivierenland de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal. Zo voorkomt het waterschap dat het water in het kanaal hoger komt dan de kades.

Het waterschap maakt melding van de sluiting in een bericht van maandagmiddag 25 december, in een liveblog op de eigen website.

Merwedekanaal

Als gevolg van de gesloten Damsluis gaat al het Lingewater nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Aan de provincie is verzocht om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnen komt. De Arkelse Damsluis sluit om wateroverlast langs het Merwedekanaal te voorkomen.

Gemalen draaien volop

De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik.

Dijkinspecties

Naast het wegpompen van de vele neerslag en kwel zijn ook de dijkbeheerders dit kerstweekend druk bezig met het inspecteren van de dijken langs de Waal en Neder-Rijn. Dijkbeheerders letten speciaal op schade door graverij van dieren en op wellen. Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, neemt het waterschap maatregelen.