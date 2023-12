Bezoeklocaties Werelderfgoed Kinderdijk deze winter beperkt geopend

39 minuten geleden

Nieuws 127 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

KINDERDIJK • Deze winter zullen de bezoeklocaties van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk geopend blijven voor bezoekers. Maar wel wat minder vaak.

Tot en met de kerstvakantie is men nog dagelijks geopend en vanaf 12 januari tot en met eind februari zijn de bezoeklocaties vrijdag tot en met zondag te bezoeken van 10.30 tot 16.00 uur.

Tijdens het bezoek op de winterse dagen zullen er genoeg plekken zijn om tussendoor even lekker op te warmen. Zoals in het gerestaureerde Wisboomgemaal of op de verwarmde rondvaartboot. Ook de museummolens zijn geopend, evenals het gezellige Kinderdijk-café.

Bezoekerscentrum

Het Kinderdijk-café in het Bezoekerscentrum is deze winter wel dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Uitzonderingen zijn 11 januari,15 februari en de doordeweekse dagen in week 5 en 6 van 2024, dan is men volledig gesloten.

Voor meer informatie en een compleet overzicht van de openingstijden:

www.kinderdijk.nl/openingstijden.