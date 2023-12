Christelijke schoolverenigingen in Hoogblokland, Giessenburg en Hoornaar willen fuseren met Trivia

REGIO • CBS De Hoeksteen uit Giessenburg, CBS De Wegwijzer uit Hoogblokland en CBS Samen op Weg uit Hoornaar hebben de intentie uitgesproken om bestuurlijk te fuseren met scholengroep Trivia.

Deze stap is het resultaat van een jarenlange verkenning waarin de vraag centraal stond hoe christelijk onderwijs binnen de drie dorpskernen zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden.

Belangrijke stap

“Het intentiebesluit dat nu is genomen is een belangrijke stap”, geven de voorzitters van de drie scholenverenigingen Johan Vogel (Giessenburg), Marinus Aalberts (Hoogblokland) en Johan Wondergem (Hoornaar) unaniem aan.

“Als besturen hebben we de opdracht om zorg te dragen voor de continuïteit van christelijk onderwijs in onze dorpen en een goede onderwijskwaliteit. Met deze stap geloven we dat de missie van onze scholen nu en in de toekomst het best gecontinueerd wordt. Een belangrijke waarde van TriVia is dat ze sterk inzetten op de eigenheid van de scholen. We hebben ervaren dat ze de context van een dorpsschool begrijpen en de verbondenheid met de plaatselijke kerk(en) en de gemeenschap in de dorpen, net als wij belangrijk vinden. Dat maakte ze tot de meest geschikte fusiepartner,” laten de voorzitters weten.

Len de Pater, bestuurder van TriVia, geeft aan verheugd te zijn met deze stap. “Deze drie scholen passen goed bij ons DNA. Bij TriVia streven we naar hoog kwalitatief onderwijs en een herkenbare christelijke identiteit. Bij ons heeft iedere school daarom zijn eigen profiel, sfeer en onderwijsconcept. TriVia is een vereniging met op dit moment vijftien scholen voor protestants-christelijk basisonderwijs. Juist in het vormgeven van christelijk onderwijs in de context van verschillende dorpen zien we veel overeenkomsten met deze drie scholen.”

Komende maanden

Er is een stuurgroep gevormd, die bestaat uit leden vanuit de vier besturen. Zij hebben de verantwoordelijkheid om alle inhoudelijke, juridische en praktische zaken die bij een fusie komen kijken zo goed mogelijk te regelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een fusiebegeleider.

“Belangrijk in dit geheel is om nog eens te benadrukken dat het hier gaat om een ‘bestuurlijke fusie’”, geven de leden van de stuurgroep aan. De fusie is bedoeld om de toekomst van de protestants-christelijke school in Hoornaar, Giessenburg en Hoogblokland te waarborgen. De positie of het voortbestaan van de scholen is dus op geen enkele wijze in het geding.

Het fusieonderzoek dat wordt uitgevoerd moet antwoord geven op de vraag of er uiteindelijk beletselen zijn om de fusie uit te voeren. Als die er niet zijn, zal tijdens de algemene ledenvergaderingen worden voorgesteld om het besluit te nemen de fusie ook daadwerkelijk uit te voeren met ingang van het nieuwe schooljaar op 1 augustus 2024.