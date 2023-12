Dorpsbijeenkomsten voor aardgasvrij Bleskensgraaf in 2032 drukbezocht

ma 18 dec. 2023, 11:05

BLESKENSGRAAF • Op woensdag 13 december waren er twee zeer druk bezochte dorpsbijeenkomsten met het doel de inwoners van Bleskensgraaf mee te nemen in hoe het dorp in 2032 aardgasprijs kan zijn. De bijeenkomsten vonden plaats in Kaasboerderij De Graafstroom.

Voorzitter Jan Boele van het dorpsteam Bleskensgraaf nam de aanwezigen mee in het traject dat vanaf de zomer van 2022 is gelopen tot aan het moment waar het team nu staat. De focus ligt op besparen en isoleren, het aanbrengen van zonnepanelen en het installeren van een al dan niet hybride warmtepomp. Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar het vergisten van mest naar biogas en het opslaan van tijdelijk overtollige energie.

Wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden ontving het eerste exemplaar van het dorpsplan. Hij ondertekende namens de gemeente een intentieverklaring evenals Christiaan Naaktgeboren, directeur van HPI Insigne, namens de bedrijven, Jacob Verheul namens de boeren, Marc Schipper namens Tablis Wonen, Marja de Vries-Klein namens de Klankbordgroep Bleskensgraaf en Jan Boele namens het dorpsteam Bleskensgraaf. Deze partijen spreken met elkaar af dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen om Bleskensgraaf in 2032 van het aardgas te krijgen.

Vervolgens was er een doorkijkje naar de activiteiten die het dorpsteam het komende halfjaar gaat ondernemen. Die zijn vooral gericht op de uitwerking van de plannen die nu aan het dorp zijn gepresenteerd. Meer informatie is te vinden op www.bles2032.nl.

Op de foto v.l.n.r. Marja de Vries-Klein, Jacob Verheul, Marc Schipper, Christiaan Naaktgeboren, Jan Lock en Jan Boele.