Molenlanden wil aan Peursumseweg 93a in Giessenburg ook opvang 75 vluchtelingen uit Oekraïne

MOLENLANDEN • Op het braakliggende terrein aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg wil het college van Molenlanden 75 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk huisvesten.

Daarmee komt er na de veelbesproken tijdelijke opvang van 75 vluchtelingen aan de Lekdijk 73a in Waal in korte tijd een tweede locatie bij. Het gemeentebestuur is in onderhandeling met de eigenaren van de twee locaties. Voor het kopen of huren van zulke opvangplekken stelde de gemeenteraad dinsdag een budget beschikbaar.

Woensdagavond vond al een gesprek met een deel van de omwonenden van de Peursumseweg 93a plaats. De gemeente had met deze groep al contact in verband met de protesten die er waren om op het terrein bedrijfsunits te realiseren.

Inloopmiddag- en avond

Dinsdag 19 december is er in De Til te Giessenburg van 17.00 tot 20.00 uur een inloopmiddag- en avond, waarbij inwoners vragen kunnen stellen over de (mogelijke) komst van de 75 vluchtelingen uit Oekraïne. De bewoners van de Peursumseweg (vanaf de provincialeweg tot aan de Maranathakerk) ontvangen donderdag 14 december een informatiebrief.

“Tijdens de inloopmiddag en -avond zullen we echt luisteren naar de vragen en zorgen die er zijn”, benadrukte burgemeester Theo Segers donderdag tijdens een persgesprek over dit onderwerp. “We willen dit proces zo zorgvuldig mogelijk en samen met onze inwoners doorlopen.”

Kritische vragen

In Waal kwam er de nodige kritiek op de keuze voor de locatie daar. Ook in Giessenburg kunnen er kritische vragen vanuit de bevolking komen, realiseert de burgemeester zich. “Die nemen we ook zeker serieus.”

Hij vervolgt: “Tegelijkertijd is het goed om te onderstrepen dat het hier om vluchtelingen gaat, mensen die alles achter zich hebben gelaten en uit een oorlogssituatie komen. Wij willen de oproep vanuit de landelijke overheid om hen een plek te bieden dan ook zeker niet naast ons neerleggen.”

Warm hart

Verwijzend naar de ongeveer 180 Oekraïense vluchtelingen die nu al bij particulieren worden opgevangen: “Als burgemeester ben ik daar heel trots op. Het bewijst dat Molenlanden een warm hart voor hen heeft en het tekent de kracht van onze samenleving.”

Het gaat in Giessenburg om een tijdelijke opvang. Hoe lang dat gaat duren, daarover is nog geen duidelijkheid. Wethouder Arco Bikker: “Het is mogelijk dat we na het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne de tijdelijke onderkomens gaan gebruiken voor andere doelen. De behoefte aan tijdelijke woonruimte is heel hoog, bijvoorbeeld voor inwoners die door omstandigheden hun huis moeten verlaten.”

Opvang van 404 Oekraïners

De dringende zoektocht naar opvangplekken is ingegeven door de toestroom van vluchtelingen uit het Oost-Europese land. Molenlanden heeft als taakstelling de opvang van 404 Oekraïners.

Naast degenen die onderdak hebben gevonden bij particulieren, wonen er nu circa zeventig in de gemeentelijke opvang in Groot-Ammers en zo’n dertig bij een ondernemer in Molenlanden. Burgemeester Segers: “Daarmee waren we er dus nog niet. Met de locaties in Waal en Giessenburg kunnen we wel aan de opgave voldoen.”

Tweehonderd asielzoekers

Het is niet de enige taak die de landelijke overheid bij de gemeente neerlegt. De komende tijd moet er ook plek worden gevonden voor tweehonderd asielzoekers.

“We hebben nu eerst gekozen voor vluchtelingen uit Oekraïne omdat de staatsnoodwet het op korte termijn realiseren van tijdelijke opvangplekken veel gemakkelijker maakt. Maar ook voor het opvangen van asielzoekers zijn we op zoek naar geschikte locaties. Niet gemakkelijk, want we hebben geen ruime keus leegstaande schoolgebouwen en hotels of terreinen die we hiervoor kunnen gebruiken.”