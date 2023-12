Kerstmarkt in Ameide brengt 4500 euro op

di 12 dec. 2023, 09:50

Nieuws 182 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

AMEIDE • Het was vrijdag 8 december een gezellige drukte tijdens de Kerstmarkt in de Sionkerk aan de Prinsengracht in Ameide.

Er waren ongeveer 200 zelfgemaakte kerststukken. Met als bijzonder detail dat het dit jaar voor de laatste keer is dat Janet Burggraaf met haar team deze stukken heeft gemaakt. Zij heeft besloten om naar een periode van zeker 20 jaar te stoppen. Janet werd bedankt voor haar jarenlange inzet.

Het heeft dit jaar samen met de omzet keuken, grabbelton, rad, kaas en chocolade het mooie bedrag van 4500 euro opgebracht.