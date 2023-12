Tweede editie van Top-2000 in concert in Noordeloos

za 9 dec. 2023, 09:56

NOORDELOOS • In het Noorderhuis in Noordeloos wordt op vrijdag 22 december de tweede editie gehouden van de Top-2000 in concert met de band B-Where.

Zij spelen nummers van onder andere André Hazes, Queen, Abba en Fleetwood Mac. Kaarten zijn te koop via www.dorpshuisnoordeloos.nl en kosten 13,50 euro. Aanvang is om 20.30 uur en entree is alleen voor 18-plus.