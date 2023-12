Gestolen avondmaalsbekers hervormde kerk Molenaarsgraaf weer terug

MOLENAARSGRAAF • De gestolen avondmaalsbekers van de hervormde kerk in Molenaarsgraaf zijn terug. Het betreft bekers die sinds ongeveer 1640 bij de kerkelijke gemeente horen en zo’n dertig jaar geleden gestolen werden.

Het College van Kerkrentmeesters geeft in een persverklaring aan ‘dankbaar en blij te zijn dat de bekers terug zijn in het bezit van de gemeente’. Het college beschouwt de bekers als ‘getuigen van de eeuwenlange viering van het Heilig Avondmaal in het dorp’ en ziet het antieke zilver daarmee als teken van de trouw van God.

Teken van trouw

Afgelopen zondag heeft de eigen predikant van de gemeente, dominee Reint van der Knijff, de terugkeer van de bekers bekendgemaakt tijdens de kerkdienst. Hij wees erop dat de bekers in zichzelf geen heilige waarde hebben, maar dat ze wel een teken zijn van de trouw van God. ‘Door middel van de viering van het avondmaal heeft Hij eeuwenlang de gemeente willen sterken in haar geloof’, aldus Van der Knijff. Ook noemde hij de bekers een teken van Gods genade, verwijzend naar een Bijbeltekst over het avondmaal.

Emotionele waarde

Verder wees de predikant op de emotionele waarde, omdat voorouders, geliefden en een deel van de huidige gemeente het avondmaal met deze bekers vierden. Ook benoemde Van der Knijff de historische waarde. ‘Het zijn voorwerpen die echt bij ons als gemeente horen’, schrijft de gemeente in de persverklaring.

Veilingsite

Enkele maanden geleden kwamen de bekers plotseling in beeld. De kerk werd getipt door een zilverkenner uit de regio, die meldde dat de twee zilveren bekers op een veilingsite te koop werden aangeboden. Aan de hand van gravures op de bekers had de kenner de bekers herkend als de avondmaalsbekers uit Molenaarsgraaf.

Politie

Na overleg met de politie, die in het hele proces nauw betrokken is geweest, zocht de kerk contact met het veilinghuis, waarna het College van Kerkrentmeesters in contact kwam met de verkoper. Na samenspraak met de politie en in goed overleg met de verkoper konden de kerkrentmeesters de bekers aankopen voor een symbolisch bedrag en zo terugbrengen in de kerkelijke gemeente.

Inscripties

In juni van dit jaar besteedde het blad ‘De Zilver Histograaf Schoonhoven’ al aandacht aan de bekers. Het blad berichtte dat Peter van Oel, van het internationale Forum 925/000 voor zilverliefhebbers, de redactie attent had gemaakt op twee 17de eeuwse zilveren bekers uit Schoonhoven. Hij was ze tegengekomen op internet. In Schoonhoven trokken kenners al snel de conclusie dat het de gestolen bekers uit Molenaarsgraaf betrof. Omdat ze waren ontvreemd ontbraken ze op de Schoonhovense tentoonstelling ‘Avondmaalsbekers’ in 2000. De inscripties op de twee bodems vormden het bewijs en de cirkel was rond.