Oud-leerling vertelt op De Fakkel in Goudriaan over zijn werk

GOUDRIAAN • Oud-leerling Bob van Oosterhout kwam vorige week donderdag bij de kleuters in Goudriaan vertellen over zijn werk in de haven van Rotterdam.

Hij bracht ook een CTG-container mee voor ieder kind, met een smakelijke inhoud die heel goed past bij 5 december.