Inwoners Kinderdijk ontvangen bijna meeste kerstkaarten van Nederland

KINDERDIJK • Inwoners van het Zuid-Hollandse dorp Kinderdijk ontvangen gemiddeld gezien bijna de meeste kerstkaarten van Nederland. Alleen in het Brabantse Langenboom krijgen inwoners meer kerstkaarten per inwoner. Dit komt naar voren uit onderzoek van kaartenwebshop Kaartje2go.

Inwoners van de Zuid-Hollandse dorpen Kinderdijk, Zuid-Beijerland en Bleskensgraaf ontvangen de meeste kerstkaarten van heel Zuid-Holland. De meest fanatieke stuurders van kerstkaarten wonen in Kinderdijk, Aarlanderveen en Vlist.

Van alle provincies ontvangen inwoners van Flevoland net als vorig jaar gemiddeld de meeste kerstkaarten. Dit blijkt uit interne data van Kaartje2go. Waar de brievenbus het minst vaak kleppert in de kerstperiode? Dat is in Zuid-Holland. Inwoners van deze provincie krijgen gemiddeld de minste kerstkaarten op de mat. Als het gaat om het versturen van kaartjes is men in Friesland het meest fanatiek. Zeeland volgt op de tweede plek.

Kerstgevoel

Kaartje2go deed daarnaast onderzoek naar het kerstgevoel van Nederlanders. Hiervoor werden ruim 1.000 Nederlanders ondervraagd. Wat blijkt: 53% van de respondenten vindt het niet erg om de kerst aan zich voorbij te laten gaan. Er is ook nog 25% die het hele jaar uitkijkt naar kerst en noemt ruim 16% zichzelf een echte kerstfan.

De meeste Nederlanders geven aan kerstkriebels te krijgen van de lange, koude en donkere dagen. Vooral vanwege de gezelligheid die dat met zich meebrengt. Een op de drie Nederlanders komt juist in kerstsferen door het hard meezingen van de leukste kerstliedjes.