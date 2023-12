Boeken voor de halve prijs bij Woord en Daadwinkel in Noordeloos

NOORDELOOS • In de hele maand december zijn alle boeken en tijdschriften in de Woord en Daadwinkel in Noordeloos voor de halve prijs.

De laatste week van het jaar, van 26 tot 30 december, is de winkel wegens de feestdagen gesloten.

In het nieuwe jaar kan men vanaf woensdag 3 januari weer terecht op de reguliere openingstijden.