Dorpsbijeenkomst Bleskensgraaf aardgasvrij in op woensdag 13 december

52 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • Het dorpsteam Bleskensgraaf houdt woensdag 13 december twee bijeenkomsten over ‘Bleskensgraaf aardgasvrij in 2032’.

Het dorpsteam Bleskensgraaf, dat bestaat uit bijna dertig inwoners, heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan, plannen gemaakt en gesprekken gevoerd met inwoners, boeren, bedrijven, Tablis Wonen en de gemeente Molenlanden. Het doel: Bleskensgraaf in 2032 aardgasvrij te maken.

“We hebben dit samengevat in een zogenaamd dorpsplan”, stelt Jan Boele namens het dorpsteam. “Alle partijen zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken en mee te denken in het realiseren van dit plan. “

Twee bijeenkomsten

Op woensdag 13 december zijn er twee bijeenkomsten in Kaasboerderij de Graafstroom, Abbekesdoel 2 in Bleskensgraaf, om alle inwoners van Bleskensgraaf mee te nemen in de dorpsplannen.

“We ondertekenen die dag een intentieverklaring met alle partners en we overhandigen het dorpsplan dan aan wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden. We gaan die dag ook dieper in op het proces achter het dorpsplan.”

Informatiemarkt

De bijeenkomst in de middag begint om 14.30 uur. De inloop is vanaf 14.00 uur. ‘s Avonds is de aanvang 20.00 uur. De inloop begint dan vanaf 19.30 uur.

Zowel in de middag als in de avond is er een informatiemarkt in de Kaasboerderij waar informatie over besparen, isoleren, aanleg zonnepanelen, het aanschaffen van een warmtepomp en dergelijke beschikbaar is.