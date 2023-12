Tineke Poirot heeft groene plannen met Madam Janet in Noordeloos

NOORDELOOS • Ecologische zorgtuinderij Gewoon Anderz krijgt een nieuwe naam, een nieuw gebouw en meer biodiversiteit. Goed nieuws voor klanten én natuur. Twee zussen deelden een droom: mensen aan gezonde voeding helpen. Hun initiatief in Noordeloos groeide uit tot een ecologische zorgtuinderij die elk jaar uitbreidt.

In 2018 begonnen de zussen Tineke Poirot uit Langerak en Jeanette Verloop uit Nieuw-Lekkerland met de verkoop van onbespoten groenten uit hun moestuin in Noordeloos. In de kantine van Gewoon Anderz, zoals ze hun onderneming noemden, vertelt Tineke: “Mijn zus had darmkanker en was in 2017 schoon verklaard. Door haar ziekte was ze erg bezig met gezonde voeding. Om te vieren dat het zo goed met haar ging wilde ze graag met iets nieuws beginnen. Samen met mijn broer Pieter bedachten we dit plan.”

Dagbesteding

Ze vonden een stuk grond bij boer Bas de Jong in Noordeloos en sloten zich in het najaar van 2019 aan bij Symbiose, een samenwerkingsverband van biologische boeren uit de omgeving. Met elkaar runnen ze nu een zelfbedieningswinkel waar ze hun biologische voeding verkopen. “We begonnen op 100 vierkante meter. In 2019 bedachten we dat het mooi zou zijn om ook dagbesteding te bieden. We hebben nu vijf cliënten. Helaas is mijn zus in 2021 overleden.”

Peper

Over een betere naam voor hun project hoefden Tineke en Pieter niet lang na te denken. Het werd Madam Jeanet. “Dat is de naam van een pepersoort die we hier kweken én de naam van mijn zus.”

Keuken en workshops

Dankzij een Leadersubsidie kan Madam Jeanet een nieuw gebouw neerzetten, met een kantine, een keuken en een ontvangstruimte voor ontspanning en educatie. Hier kunnen bezoekers straks ook genieten van een hapje en drankje. “We zijn nu aan het inmaken en wecken. In de nieuwe keuken kunnen we daarover workshops geven. We willen gezonde voeding toegankelijker maken. Het leuke is dat we inmiddels ook aan drie restaurants leveren: De Gieser Wildeman in Noordeloos, Graan & Zo in Oud-Alblas en Landhuis in de Stad in Utrecht.”

Wandeltuin

Wijzend naar een ontwerp aan de muur vertelt Tineke: “Het terrein gaan we ook anders inrichten. We breiden de moestuin uit, creëren meer ruimte voor de bloementuin en reserveren een plekje voor de dieren. Het landschap wordt een wandeltuin.”

Land van Ons

Om de plannen te kunnen uitvoeren zocht Madam Jeanet samenwerking met Land van Ons. “We hadden 2,9 hectare landbouwgrond gekocht. Omdat we zochten naar meer financieringsmogelijkheden heeft Land van Ons 2,4 hectare van het land gekocht, dat pachten wij terug.”

Biodiversiteit

Aan tafel zit ook Marlien Geurtsen uit Hoornaar. Zij is voedselbosontwerper en vrijwilliger bij burgercoöperatie Land van Ons. “Land van Ons koopt namens leden landbouwgrond op om daar biodiversiteit te herstellen. Inmiddels hebben we 270 hectare, verdeeld over heel Nederland. We verpachten de grond tegen een heel vriendelijke prijs aan boeren die het land op ecologische wijze gebruiken.”

Landschapsplan

Marlien zocht en vond vrijwilligers die helpen met het maken van een biodiversiteitsplan. “Daarin leg je bijvoorbeeld vast dat er hagen komen en natuurvriendelijke oevers. We monitoren wat de toename is van biodiversiteit en kunnen eventueel bijsturen.” Tineke: “Een ecoloog van Land van Ons heeft meegedacht over ons landschapsplan. En landschapsarchitect Marco van Wetten heeft een tekening gemaakt.”

Vrijwilligers nodig

Mensen die als vrijwilliger willen bijdragen aan het project kunnen zich via de website van Land van Ons melden bij Marlien. “Er komt twee keer per jaar een meewerkdag. En ik zoek nog mensen die willen meeschrijven aan het beheerplan of in het perceelteam willen bijdragen aan de organisatie. Ecologen helpen de vrijwilligers, dus iedereen die kan organiseren kan meedoen.”

Voor meer informatie en meedoen: https://landvanons.nl/doe-mee/