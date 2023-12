Dominee Krijn Hak: van timmerman en zendeling tot predikant in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Van timmerman naar predikant en van karaoke naar psalmen; dominee Krijn Hak kwam op wonderlijke wijze op de kansel.

Die omweg voerde ook nog over China, waar hij voor stichting Open Doors Bijbels smokkelde. Zendeling worden in dit Aziatische land, dat stond hem voor ogen. Maar niet voor de eerste en zeker niet voor de laatste keer ervaarde dominee Krijn Hak dat God andere plannen met hem had.

Predikant worden in zijn thuisland; het voerde hem van de hervormde gemeentes in Goudswaard en Lienden naar Groot-Ammers, waar hij in september intrede deed.

Verrassing

Dat het dorp aan de Lek zijn nieuwe standplaats zou worden, kwam voor dominee Hak zelf als een verrassing. Meerdere gemeentes brachten dit jaar een beroep op hem uit. De Alblasserwaard was een streek waar hij nooit kwam, op een enkele preekbeurt na. “En niets wees erop dat dit mijn nieuwe gemeente zou worden”, vertelt hij.

“Het lag zeker niet in mijn verwachtingspatroon. Voor een grote en bewerkelijke gemeente als Groot-Ammers was een goede en ervaren dominee nodig. Zo zie ik mijzelf niet. Hoe ik dan toch hier nu ben? De kortste samenvatting zijn twee woorden: Goddelijke roeping. Het is een opdracht die mij is opgelegd. Die boodschap was deze keer heel duidelijk.”

Diaken Filippus

Het past wel voor honderd procent in de manier waarop hij aankijkt tegen het leven als christen. “Het dynamische leven van de diaken Filippus, die door de Heilige Geest voortdurend naar andere plaatsen werd gestuurd, spreekt mij zeer aan. Hij zal regelmatig verwonderd zijn geweest over de weg die hij moest gaan. Die verwondering voel ik ook heel sterk.”

Hervormd Groot-Ammers krijgt met dominee Krijn Hak een voorganger die zijn eigen beperkingen kent. “Er is de pastorale kant van het werk, het als een herder omzien naar de gemeenteleden, en de profetische kant, de taak als leraar om Bijbelse uitleg te geven. In het ambt van predikant is dat samengevoegd, maar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten bestaat niet.”

“Zelf ben ik meer een leraar dan een herder. Ik ben ook heel blij met de bijstand van onze pastoraal medewerker. Dat geeft mij rust en ruimte om mij te bezinnen op Gods Woord en mij zo voor te bereiden op de erediensten.”

Levend christendom

Want dat is zijn overtuiging: een levend christendom begint zondag in de kerkbanken. “We worden gebouwd door de verkondiging en de uitleg van het levende Woord. Daardoor kom je in beweging, raak je geïnspireerd, ga je anders naar je werk en kom je op een andere manier in je relatie te staan.”

De woorden om de gemeente bereiken komen niet vanzelf en toch ook weer wel. “Preken maken is aan de ene kant knetterhard werken en tegelijkertijd één groot geschenk. Laatst zei ik nog tegen mijn vrouw: ik zie het deze keer niet zitten. De volgende dag, na in gebed te zijn gegaan, zat ik even later in oprechte verwondering naar het scherm te kijken. Staat dat ook in de Bijbel? Alles viel op zijn plek. Dan kun je bijna niet wachten om dat op zondag met de gemeente te delen. Wat dat betreft hoef je als dominee eigenlijk niets te doen, het wordt je gegeven.”

Zo goed als blote dames

Zijn achtergrond als timmerman draagt dominee Hak nog steeds met zich mee. “Ik weet hoe doeners denken, zelf ben ik van huis uit ook een doener. Voor mij helpt dat om de uitdaging aan te gaan in eenvoudige en begrijpelijke taal te spreken. Ook Jezus sprak de taal van het volk; Zijn voorbeeld wil ik graag volgen.”

“En ja, ik weet wat het is om in een bouwkeet met een kalender met zo goed als blote dames te bidden voor je eten. Dat lijkt een groot contrast met het samenkomen met de kerkenraad in de consistorie, maar als je iets verder kijkt zie je dat we allemaal mensen zijn die zondig zijn en bekering nodig hebben. In wezen is er geen verschil.”

Predikant uit Egypte

Over de vraag of ook de zendeling in hem nog aanwezig is, moet hij even nadenken. “Laat ik het zo zeggen: ik heb het verlangen om bij te dragen aan het bouwen van de internationale kerk. Afgelopen week kwam er een christen uit Irak in onze gemeente, een paar weken eerder ging hier op een zondag een predikant uit Egypte voor. Dat vind ik van grote meerwaarde.”

Hij vervolgt: “In deze landen is er sterk de drang om de deur uit te gaan en nieuwe gemeentes op te zetten. Ik denk dat de kerk in Nederland de opdracht van Jezus om de wereld in te gaan en de boodschap van het evangelie te verkondigen een beetje uit het oog is verloren.”

Discussies tussen bestuurders en pioniers

“In mijn vorige gemeente zijn we gestart met openluchtdiensten. Het was heel spannend, zorgde voor discussies tussen bestuurders en pioniers, maar het heeft veel vrucht gedragen. Zo kwam er onder meer een gezin tot geloof. We moeten over onze grenzen heen kijken. Het Evangelie is het goede nieuws voor de wereld.”

Dominee Krijn Hak (41) uit Rijssen werd in januari 2013 als voorganger bevestigd in de hervormde gemeente van Goudswaard. Ruim zes jaar later nam hij het beroep aan van de hervormde gemeente van Lienden. Hij is getrouwd met Janneke en heeft drie kinderen: Laura, Lennard en Lisa.