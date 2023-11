Deel raad Molenlanden worstelt met het idee: ‘We lopen de kans op tien windmolens uit te komen in Molenlanden’

do 23 nov. 2023, 20:39

Nieuws 269 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM/MOLENLANDEN • Wethouder Mark de Boer en de gemeenteraad van Gorinchem willen zich tot het uiterste inspannen voor één of twee extra windmolens op de locatie Groote Haar in Gorinchem-Noord. “Maar het is niet de makkelijkste locatie”, zei De Boer donderdagavond in de gezamenlijke commissievergadering van beide gemeenten. En dat stelt een deel van de raad van Molenlanden niet gerust. Mario de Lijster (Doe mee!): “We lopen de kans in Molenlanden op tien windmolens uit te komen.”

Dinsdagavond 28 november stellen beide gemeenteraden de zogeheten shortlist van mogelijke locaties voor windenergie vast. Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard trekken Gorinchem en Molenlanden gezamenlijk op. Het grootste deel van de locaties ligt echter op het grondgebied van Molenlanden, zoals langs de N214.

Vijf voor twaalf

De Lijster maakte al in eerste termijn duidelijk dat zijn fractie niet kan instemmen met het voorliggende voorstel. “Molenlanden is niet het win(d)gewest van Gorinchem. Maar zoals de kaarten nu liggen is er een gerede kans dat Molenlanden vroeg of laat alle windmolens (zes à tien, RdB) moet gaan plaatsen.” Verwijzend naar het open polderlandschap: “Je moet wel een erg goede reden hebben om ze daar neer te zetten.”

Waarbij Doe mee! overigens niet wegloopt voor de duurzaamheidsopgave: “Niks doen is geen optie. Het is vijf voor twaalf.”

Afzichtelijk

CDA en Progressief Molenlanden zitten op dezelfde lijn. “Het behouden van het open karakter van het polderlandschap is óók rentmeesterschap. Dat staat op gespannen voet met de plannen”, aldus Wout de Jong (CDA).

De VVD zal sowieso niet instemmen. Arno van de Hof nam het woord ‘afzichtelijk’ in de mond. “We krijgen er een knoop van in onze maag. We willen geen windturbines in de Alblasserwaard, zeker niet van deze hoogte. Dat hebben we altijd al gezegd.” De VVD ziet veel meer heil in innovatieve toepassingen en kernenergie.

Tot 2050

Ook de SGP toonde zich in principe geen voorstander van windmolens midden in de polder. “Het leveren van Gorinchemse wind is echter haast onmogelijk. dat had veel eerder duidelijk moeten zijn”, betoogde Pieter Jacob Leenman.

Leenman vind het vinden van voldoende draagvlak bij de omwonenden van essentieel belang. Hij kondigde alvast twee moties aan: windmolens tot 2050 (daarna afbreken en nieuwe innovaties toepassen) en de opgewekte energie moet primair bestemd zijn voor lokaal gebruik.

Onomkeerbaar

Volgens wethouder Jan Lock is het onomkeerbaar dat een deel van het open landschap tijdelijk wordt opgeofferd. “We betalen de prijs van de afgelopen decennia. Die kunnen we niet afwentelen op toekomstige generaties.”

Zijn Gorinchemse collega Mark de Boer schetste dat eerder een valse start is gemaakt. “Maar Gorinchem wil verantwoordelijkheid blijven nemen. We laten Molenlanden er niet alleen voor staan, maar wij kunnen het niet alleen.”

Allebei vier

Mario de Lijster wil het helder kunnen uitleggen aan de inwoners van Molenlanden. “We moeten de participatie met de juiste verwachtingen aangaan; we hebben nog één keer de kans om het goed te doen.” Een concrete afspraak met Gorinchem om allebei voor vier windmolens te gaan, lijkt de woordvoerder van Doe mee! zo gek nog niet.

In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering zullen Doe mee!, CDA en Progressief Molenlanden de koppen bij elkaar steken. Dat er motie aankomt lijkt wel zeker; hoe die er exact uit zal zien, zal dinsdagavond blijken.