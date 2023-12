Doorstart Volkskerstzang in hervormde kerk in Groot-Ammers; programma met samen kerstliederen zingen

groot-ammers • Met Volkskerstzang Molenlanden komt er woensdag 20 december een doorstart van dit traditionele en drukbezochte tweejaarlijkse evenement.

De sporthal en later de hervormde kerk in Groot-Ammers waren jarenlang het podium voor de tweejaarlijkse Volkskerstzang Liesveld, waarbij honderden kerkelijke en niet-kerkelijke streekbewoners samenkwamen om kerstliederen te zingen. In 2019 kwam er een einde aan; de organisatoren besloten er vanwege hun leeftijd een punt achter te zetten.

Woensdag 20 december komt er echter met Volkskerstzang Molenlanden in de hervormde kerk van Groot-Ammers een doorstart. Initiatiefnemer is Ina Blok uit Bleskensgraaf. Zij gaf gehoor aan de oproep van de voormalige organisatie om het stokje over te nemen.

Geschikte compagnon

Niet in haar eentje: Peter Overduin uit Molenaarsgraaf, een duizendpoot in het muzikale leven in de streek, bleek een meer dan geschikte compagnon. “Hij heeft een groot netwerk, dus heb ik begin dit jaar contact met hem gezocht”, vertelt Ina. “Hij was meteen enthousiast.”

Datzelfde gold voor Graafstrooms Fanfare, Kunst Na Arbeid en Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak. Peter: “Samen met de de Streefkerkse koren Praising Voices en Joy vormt IKK op 20 december één samengesteld koor. Burgemeester Theo Segers spreekt de verbindende teksten uit.”

Te hoge drempel

De kosten en het vele voorbereidende werk in de beoogde locatie, sporthal De Reiger in Groot-Ammers, bleken echter een te hoge drempel. Even stond het doorgaan van de Volkskerstzang op losse schroeven, maar de hervormde kerk in Groot-Ammers bleek een uitstekende vervangende locatie . “Daar staat alles al klaar en is er dus veel minder voorbereiding nodig.”

Het programma is vertrouwd: het samen zingen van kerstliederen staat centraal, er is bewust geen meditatie om de drempel zo laag mogelijk te houden. De aanvang is 19.30 uur, de deuren van de kerk gaan een half uur eerder open.

Gratis toegang, wel een collecte

De toegang is, dankzij de vele sponsors, gratis. “De opbrengst van de collecte is voor de Voedselbank. En of we er weer een traditie van gaan maken? Het is zeker de bedoeling om de Volkskerstzang Molenlanden op de agenda te houden, maar over de frequentie denken we nog na.”