Verruiming openingstijden winkel Kaasboerderij De Graafstroom in Bleskensgraaf

ma 27 nov. 2023, 15:50

BLESKENSGRAAF • De winkel van Kaasboerderij De Graafstroom aan de Abbekesdoel 2 in Bleskensgraaf krijgt vanaf donderdag 30 november ruimere openingstijden. De nieuwe openingstijden zijn op donderdag van 12:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Kaasboerderij De Graafstroom heeft sinds begin van dit jaar een winkel waarin eigen gemaakte Graafstroomkaas wordt verkocht, maar ook allerlei producten die de kazen aanvullen zoals kaasplanken, kaasschaven, dipjes, sapjes en kaaspakketten in alle soorten en maten. Het assortiment is verder uitgebreid met allerlei cadeau-artikelen.

“Kaaspakketten maken we ook op maat. Niets is standaard”, aldus Carin van Gaalen, coördinator van de kaasboerderij. “Sinds we open zijn met de winkel krijgen we erg leuke reacties van de klanten, die ons steeds meer gaan ontdekken. Ook aan de kinderen is gedacht, want je vindt ook diverse Fien & Teun artikelen in ons assortiment. Ons assortiment wordt erg gewaardeerd. Klanten kunnen dichtbij een origineel cadeau kopen. Op dit moment is het thema Sinterklaas en wij kijken nu al weer uit naar de Kerst, een gezellige tijd waarin we de leukste kerstpakketten samenstellen.”

Donderdag 30 november en vrijdag 1 december is er in de winkel een leuke Sinterklaasactie voor de klanten. Luxe Pepernoten en een plak Sintchocolade: twee halen en één betalen.

Klanten kunnen speciale wensen voor een kaaspakket doorgeven via kaasboerderij@degraafstroom.com.