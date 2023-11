Bert en Lianne Slingerland nemen Jumbo in Molenaarsgraaf over

di 28 nov. 2023, 11:45

Nieuws 535 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENAARSGRAAF • Bert en Lianne Slingerland uit Hendrik Ido Ambacht hebben eerder deze maand de Jumbo supermarkt in Molenaarsgraaf overgenomen.

De vestiging in Molenaarsgraaf is de vierde Jumbo voor Bert en Lianne. Ze zijn franchisenemers in het Krabbendijke en Sint-Annaland in Zeeland en sinds kort ook aan de Populierenhof in Sliedrecht. Bert en Lianne hebben zes kinderen, waarvan er vier werkzaam zijn in ‘hun’ supermarkten.

Eén van de kinderen, Niels, zal het gezicht worden van de Jumbo vestiging in Molenaarsgraaf. Niels is getrouwd met Willemieke en samen hebben ze twee kinderen. Hij start binnenkort de opleiding ‘filiaalhouder’.

Ontmoetingsplaats

“Verder willen we eigenlijk geen grote veranderingen doorvoeren in de winkel”, vertelt Bert, die het belang van de lokale supermarkt benadrukt. “Het is een sociale ontmoetingsplaats. Dat vinden we belangrijk. We willen ook een supermarkt zijn voor het hele dorp en de omgeving daaromheen. De leefbaarheid van de gemeenschap gaat ons aan het hart en daarom willen we graag betrokken zijn bij het verenigingsleven en de activiteiten die er plaatsvinden.”

Daarnaast benadrukken Bert en Lianne en hun zoon Niels dat ze de zondagsrust belangrijk vinden. “En ook tijdens de christelijke feestdagen zijn we gesloten, omdat we het belangrijk vinden dat je tijd hebt voor je gezin en dat geldt ook voor onze medewerkers.”

De komende tijd zullen er diverse kleine aanpassingen gedaan worden in de winkel. Een is er al gedaan. Het speelgoed heeft plaatsgemaakt voor de ‘panty’s van Marianne’, die voor aantrekkelijke prijzen aangeboden worden.

“Verder willen we gaan investeren in het aanbieden van belegde broodjes en onderzoeken we de mogelijkheid om vlees aan te bieden van een kwaliteitsslager uit de regio.”