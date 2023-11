Klankbordgroep Wijngaarden over mogelijke plaatsing van windmolens in Molenlanden: ‘Verbaasd en verbijsterd’

WIJNGAARDEN • Veel Molenlanders willen geen windmolens van 240 meter hoog langs de N214. Klankbordgroep Wijngaarden is verbijsterd over de mogelijke plaatsing.

Een post op Facebook met de afbeelding bij dit artikel leverde in korte tijd tientallen reacties op van streekbewoners. De rode draad: het idee dat er windmolens van 240 meter hoog in Molenlanden komen stuit op veel weerzin.

‘Ik zou nog tien keer liever een kerncentrale in de buurt hebben’, is één van de reacties. En: ‘Ik begrijp de problematiek met de electriciteitsvoorziening. Zeker ook voor de bedrijven in de regio, maar windmolens zo massaal, zo hoog...hier schrik ik toch wel van.’

‘Alblasserwaard wordt een soort industrieterrein’

Ook bij Klankbordgroep Wijngaarden zorgde de berichtgeving voor beroering. Daar spelen al de nieuwbouwplannen van Sliedrecht-Noord. “Voor een nieuwe hoogspanningsroute wordt ook al naar onze omgeving gekeken”, vertelt bestuurslid Sandria de Wildt. “Dat zal heel hoge masten opleveren. We houden geen polder meer over, de Alblasserwaard wordt een soort industrieterrein.”

Verbaasd en verbijsterd, met die twee woorden vat ze de eerste reactie van de klankbordgroep samen. “Twee jaar geleden speelde in Sliedrecht een zelfde plan om windmolens in de polder te plaatsen. De conclusie was toen dat dit geen goede oplossing was. De gemeente Molenlanden weet hoe wij hierin staan en we waren blij dat vanuit hun kant steeds is aangegeven dat zij gaan voor zonnepanelen op daken en kleine windmolens van vijftien meter in het buitengebied. Moeten wij het nu in de polder oplossen omdat het in Gorinchem niet lukt?”

‘Kijk bijvoorbeeld naar aardwarmte’

Wat betreft Wingerdse klankbordgroep kijkt het gemeentebestuur naar andere manieren om duurzame energie op te wekken “Kijk bijvoorbeeld naar aardwarmte, waar Sliedrecht al mee bezig is. Overal in Nederland stranden projecten om windmolens te plaatsen door de vele bezwaren. Je gaat een traject in met heel veel hobbels. Ga de uitdaging aan om verder te kijken dan de gebruikelijke oplossingen.”

In buurdorp Bleskensgraaf heeft de klankbordgroep de mening nog niet bepaald. Bestuurslid Egbert Hamerpagt laat weten dat de leden donderdag 23 november bij elkaar komen om dit te spreken. “Wijngaarden heeft al toenadering gezocht om onze reactie op elkaar af te stemmen.”

‘Dit formaat hoort in de Noordzee’

Wel geeft hij op persoonlijke titel aan: “Een windmolen in onze achtertuinen van 240 meter hoog tast mens en dier aan voor de komende veertig jaren. Het uitzicht zal voor altijd veranderen. Is dit de oplossing van energieopwekking of is het een staaltje hoogmoed om windmolens van deze hoogte in onze achtertuin te plaatsen? Dit formaat behoort geplaatst te worden in de Noordzee.”

Terug naar de reacties op Facebook. Het is een uitzondering, maar één inwoner van Molenlanden slaat toch een andere toon aan: ‘Geen windturbines, geen velden met zonnecollectoren, niets van dat alles? Hoe laten toekomstige generaties dan hun lampen branden, hoe krijgen ze hun eten gaar? Waar halen we de energie voor alle digitale hulpmiddelen? Veel problemen, okay, maar met één gedegen oplossing meer zijn we er uit!’

Vragen CDA

In de berichtgeving van afgelopen week liet de grootste coalitiepartij van Molenlanden, Doe Mee! al weten dat wat hen betreft nog niet duidelijk is dat de windmolens écht niet in Gorinchem geplaatst kunnen worden. Namens de grootste oppositiepartij, het CDA, stelde raadslid Wout de Jong deze week vragen aan burgemeester en wethouders.

Hij wil met name weten of en hoe het mis is gegaan bij het Gorcumse gemeentebestuur. ‘Het lijkt er op dat er twee Gorinchemse bestuursorganen zijn die het windbod van de RES Alblasserwaard in gevaar gebracht hebben. Het ene orgaan is de gemeenteraad, die de windturbines op Avelingen met een raadsbesluit in oktober 2022 tot windturbines-non-grata verklaard heeft, en het andere bestuursorgaan is het college van B&W dat in de zomer van 2021 beloofde dat het alternatief voor de locatie A15 Oost op Avelingen gevonden kon worden.’

‘Maar die belofte werd niet waargemaakt. Het college van Gorinchem kan door de gemeenteraad van Molenlanden niet ter verantwoording geroepen worden als het college een fout maakt. Is het daarom staatsrechtelijk bezien moreel aanvaardbaar dat u in uw raadsvoorstel onze gemeenteraad laat opdraaien voor de gevolgen van de inschattingsfout die van het college van Gorinchem in 2021 gemaakt heeft?’

RES Alblasserwaard

De plaatsing van de windmolens maken deel uit van de Regionale Energie Strategie van Gorinchem en Molenlanden. Hierin geven de gemeentes richting de provincie aan hoe zij de komende jaren toe willen werken naar een duurzame en energieneutrale toekomst in de Alblasserwaard.