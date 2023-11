Bidstonden ‘Alblasserwaard in bres voor Israël’ trekken honderden deelnemers: ‘Ze zijn een tegenhanger van groeiend antisemitisme’

NIEUW-LEKKERLAND • Een tegenhanger van groeiend antisemitisme én een samenbinder van christenen; zo ziet Jacques Brunt de onlangs gestarte bidstonden voor Israël.

Maandagavond 9 oktober, twee dagen na de terroristische aanval van Hamas op Israël. Het Carillon in Nieuw-Lekkerland loopt vol met tussen de 250 en 300 christenen voor de eerste bidstond. Het thema: ‘De Alblasserwaard in de bres voor Israël’.

In gebedsblokken van een kwartier wordt gebeden voor de getroffenen in Israël en is er ruimte voor samenzang. “We waren overweldigd door de hoge opkomst”, blikt initiatiefnemer Jacques Brunt terug.

Relaties opgebouwd in Israël

De inwoner van Alblasserdam, in het dagelijks leven christelijk spreker en oudste in zijn gemeente, werd diep geraakt door de gebeurtenissen in Israël. “Elk jaar leid ik een groep van zo’n zestig Nederlanders daar rond. Ik heb in Israël mensen leren kennen en relaties opgebouwd.”

Hij vervolgt: “Dat maakte de impact van de aanslag nog sterker. Ik voelde de noodzaak om iets te doen en zei tegen mijn vrouw: zal ik spontaan een bidstond opzetten?” Met een glimlach: “Ideeën heb ik meer dan voldoende en zij fungeert min of meer als een filter voor wat haalbaar is. Maar ze zei meteen: ‘Dit moet je doen.’”

‘Ik sta achter Israël, jij ook?’

Brunt neemt contact op met Herwin Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland, muzikant en lid van de Messiaanse gemeente in diens woonplaats. Samen zetten ze de eerste bidstond op. “We hebben een flyer gemaakt en zijn die in ons netwerk gaan delen met de oproep: ‘Ik sta achter Israël, jij ook?’.”

Het initiatief slaat aan, tot op de grote trap in Het Carillion zitten er die eerste avond mensen. “Wat opviel is dat zij uit alle kerkelijke gezindten kwamen, van evangelisch tot behoudend. Het was prachtig om te zien dat Israël kan verdelen, maar ook samen kan binden. Kerkmuren vielen deze avond en de bidstonden erna weg.”

Geen vaste planning

Want er volgen na die eerste bidstond nog drie gebedsbijeenkomsten, de meest recente afgelopen maandag. Er zit geen vaste planning achter. “We hebben inmiddels een lijst met belangstellenden die we per mail informeren als er weer een avond komt.” Het gebed blijft een centrale plek innemen.

“Daar hebben we bewust voor gekozen. Er worden Bijbelgedeeltes geproclameerd, er is lofprijzing en aanbidding met onder meer psalmen, Hebreeuwse liederen en Opwekking, maar dat is allemaal een aanvulling op het samen bidden.”

Verstrekken van informatie

Een ander extra is het verstrekken van informatie over wat er gebeurt in Israël na de aanslag van Hamas. De tweede avond is er een live verbinding met een familie die in Israël woont en werkt, de derde avond komt een voormalige Israëlische soldaat aan het woord en afgelopen maandag was een vertegenwoordiger van de Israëlische ambassade te gast.

“We krijgen regelmatig de vraag of onze focus niet te eenzijdig is”, vertelt Jacques Brunt. “Het is juist belangrijk om naast de vaak eenzijdige berichtgeving context te geven vanuit het Israëlische standpunt. We hebben zeker wel oog voor het lot van de Palestijnse slachtoffers, maar het klopt dat de bidstonden echt gericht zijn op Israël. In tijden van toenemend antisemitisme is dit een tegenhanger daarvan. Israël moet zich nu verdedigen en wij willen hen daarbij steunen met ons gebed.”

Op de hoogte blijven van de bidstonden: info@jacquesbrunt.nl.