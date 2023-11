Vrees voor slechte bereikbaarheid Arkel vanwege werkzaamheden

vr 17 nov. 2023, 09:13

ARKEL • De ondernemersvereniging in Arkel maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein in het tweede kwartaal van 2024. Dat meldt het CDA van Molenlanden, die hierover vragen heeft gesteld aan het gemeentebestuur.

Vanaf 1 januari tot ongeveer 1 april 2024 wordt de Rijksstraatwegbrug wegens onderhoudswerkzaamheden buiten gebruik gesteld. Voor fietsers, voetgangers, en voor medische hulpverlening komt gedurende deze afsluiting een noodbrug en dat lijkt goed geregeld.

Nadat de Rijksstaartwegbrug gereed is en weer open voor het verkeer, wordt er onderhoudswerk uitgevoerd aan de Haarbrug. Die brug wordt in de eerste helft van april 2024 tot medio juni 2024 voor alle verkeer afgesloten.

In het tweede kwartaal van 2024 wordt ook de Dam-Schotdeuren opgeknapt. Sluipverkeer door de dorpskern van Arkel richting de Rijsstraatwegbrug wordt echter ontmoedigd of vermeden. En daarmee kan in feite de gerenoveerde Rijksstaatwegbrug na oplevering nog steeds niet gebruikt worden zolang de werkzaamheden aan Dam-Schotdeuren duren.

Door al deze werkzaamheden is het centrum van Arkel en de Vlietskade in het tweede kwartaal van 2024 volledig van elkaar gescheiden doordat het voor gemotoriseerd verkeer het onmogelijk is om in de omgeving van Arkel het Merwedekanaal over te steken.

Het CDA wil graag inzicht in de economische schade die ondernemers in het gebied gaan lijden. Ook vreest de partij voor sluipverkeer ten oosten van het Merwedekanaal, tussen Arkel en de Bazelbrug. Dit gebied ligt in de gemeente Vijfheerenlanden. De wegen zijn daar smal en met name schoolkinderen zouden daardoor extra gevaar kunnen lopen.

Verder wil het CDA weten of het mogelijk is om de werkzaamheden aan de Dam-Schotdeuren gelijktijdig te doen met de renovatie van de Rijksstraatwegbrug. Nu is daar in de planning niet voor gekozen omdat bij de renovatie van de Dam-Schotdeuren asfalt van de centrale aan de Bazeldijk gebruikt wordt. Bij een afgesloten Rijksstraatwegbrug moet er flink omgereden worden. Het CDA wil weten of het mogelijk is dat er toch omgereden wordt met het asfalt, zodat de twee werkzaamheden gelijktijdig kunnen plaatsvinden.