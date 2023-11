Jongeren verrast met Vijfheerenlanden Jeugdpenning: Meerkerkse Evi verrichtte heldendaad

do 16 nov. 2023, 10:11

VIANEN/MEERKERK • Burgemeester Sjors Fröhlich en jeugdwethouder Kees Bel verrasten op woensdag 15 november vijf jongeren met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning. De feestelijke uitreiking vond plaats in het theater van Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen.

Inzetten voor een schone leefomgeving

Isa Teiwes (10), Nora de Blok (10) en Yani ten Hoff (11) uit Vianen maken zich zorgen over het vele plastic afval dat overal zomaar op straat wordt neergegooid. Daarom namen zij het initiatief om het afval op straat te verminderen. Zij zijn in gesprek gegaan met de burgemeester en namen een kijkje bij Waardlanden.

Vervolgens lieten zij stickers met sprekende teksten maken. Deze stickers delen zij uit op straat aan inwoners met de vraag om de sticker op hun afvalcontainer te plakken. Zo maken zij mensen bewust om zuinig om te gaan met de natuur. “Deze drie stoere meiden zetten zich op jonge leeftijd al in voor een schone leefomgeving. Zij zijn daarmee een inspiratiebron en voorbeeld voor anderen.”

Adequaat opgetreden

Evi Boogert (12) uit Meerkerk handelde dapper toen haar vader ernstig ten val was gekomen en een slagaderlijke bloeding had. Terwijl haar vader en moeder probeerden de bloeding te stelpen, heeft Evi 112 gebeld en de telefoniste te woord gestaan. Ook heeft zij handdoeken gehaald en hulp gevraagd. Evi bleef rustig in deze moeilijke omstandigheden. “Haar adequate en doortastende optreden op zo’n jonge leeftijd (zij was toen nog maar 11 jaar) is knap. Zij heeft een heldendaad verricht.”

Jongerenwerk

Danni van de Kolk (17) uit Meerkerk helpt al langere tijd bij de inloop die het jongerenwerk van Gro-up Buurtwerk organiseert in De Pukkel in Meerkerk. Deze jongereninloop wordt druk bezocht. “Danni is altijd aanwezig en helpt mee om de spullen klaar te zetten. Hij stimuleert en motiveert andere jongeren met veel enthousiasme en betrokkenheid. Ook signaleert hij het als het met een jongere minder goed gaat en onderneemt daarop actie. Danni draagt bij aan een gemeente waarin we samenleven en omkijken naar elkaar.”

Jeugdpenning

Sinds 2020 reikt de gemeente de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit. “In onze gemeente wonen veel jongeren die zich actief inzetten voor een ander”, licht burgemeester Fröhlich toe. “Naast school, studie of werk. Zij zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Jong geleerd is immers oud gedaan!” Wethouder Bel vult aan: “Zij zijn een inspiratiebron voor ons allemaal. Als je op zo’n jonge leeftijd het besef hebt om iets voor anderen te doen en je ook echt inzet voor de samenleving of een heldendaad verricht, dan verdient dat alle waardering. Wij zijn dan ook supertrots op deze jongeren en zetten ze graag in het zonnetje.”