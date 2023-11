Inzamelpunt in Bleskensgraaf voor landelijke actie Luiers voor Lesbos

di 14 nov. 2023, 11:26

BLESKENSGRAAF • Voor het vierde jaar op rij worden door heel het land heen in de maand november luiers, billendoekjes en maandverband ingezameld voor kinderen en moeders in nood. Via stichting Christian Refugee Relief (CRR) worden jaarlijks meer dan 1 miljoen luiers uitgedeeld aan vluchtelingen en hulpbehoevenden in Griekenland, Bosnië, Servië en Oekraïne.

Meehelpen om zoveel mogelijk luiers in te zamelen kan door een bijdrage in te leveren bij één van de inzamelpunten. Dit kan in de regio onder meer bij Loes van der Wal, Abbekesdoel 7 in Bleskensgraaf. Voor meer informatie: www.luiersvoorlesbos.nl kijken.