Feestelijke presentatie boek 100Fietsen in Noordeloos

di 14 nov. 2023, 08:05

NOORDELOOS • In een ontspannen en gezellige sfeer hebben Ferry Verheij en Bram van der Wal op vrijdag 10 november hun derde boek 100Fietsen gelanceerd. Het Noorderhuis in Noordeloos werd omgetoverd tot een heus wielercafé. Een aantal geportretteerde fietsers kwamen aan het woord en het eerste boek werd feestelijk overhandigd.

100Fietsen is het laatste boek in de reeks 100Waard. Eerder verschenen al de regionale bestsellers 100Waard en Polderberichten. Op elkaar gelegd vormen de boekbanden groot het woord 100WAARD. Zoals de makers zeggen op de achterpagina: “Na zes jaar passeren Ferry en Bram met bijna 1200 pagina’s aan verhalen in de rugzak de finishstreep, getrokken op een polderweg tussen de knotwilgen en roepende kieviten.”

100Fietsen ligt vanaf nu in de winkels. Een compleet overzicht staat op www.100waard.nl.