Persoonlijke verhalen in Molenlanden tijdens de Week van Respect

34 minuten geleden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is één van de 52 deelnemende gemeenten aan de Week van Respect, die deze week gehouden wordt. Wethouder Maarten van Helden opende op maandag 6 november samen met gastspreker Junior Calmera de Week van Respect op CBS de Hoeksteen in Giessenburg.

‘Respectvol samenleven begint bij kinderen en jongeren. Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Daarom inspireren en activeren we zoveel mogelijk jeugd in onze gemeente om hierbij stil te staan. Gewoon respect hebben voor elkaar, ook al zijn we verschillend, daar gaat het om!’ aldus wethouder Maarten van Helden tijdens de opening.

Gastsprekers

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 17 jaar één van de belangrijkste elementen in de Week van Respect. Ervaring leert dat dit zorgt voor (meer) begrip voor de ander, en je zo écht verbinding maakt met jongeren.

De groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit de Molenlanden konden deze week de keuze maken uit een mooi line-up van gastsprekers, die zich beschikbaar stelde via het netwerk van Forte muziek en cultuur, om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan dit onderwerp. De opening werd verricht door Junior Calmera. Hij is zorgverlener van beroep, sporter met een handicap en opkomend artiest. Vanuit zijn Caribische roots en de huidige invulling van zijn leven vertelde hij zijn persoonlijke verhaal. ‘Wanneer je respect geeft, dan krijg je die ook terug. Ik heb voor veel uitdagingen gestaan in het leven. Doordat ik steun en respect kreeg van mijn familie en vrienden werd ik zekerder van mijzelf, daardoor kreeg ik ook respect voor mijzelf.’ Junior gaf de leerlingen na zijn inspirerende verhaal ook nog een primeur van zijn nieuwste liedje die vrijdag uitgebracht gaat worden op Spotify.

Influencer Glenn Eilbracht, Zeno directeur Harry van Buren, burgemeester Theo Segers, voormalig ambassadeur van de Dirk Kuyt Foundation en gezicht van de campagne voor de Nationale Vereniging de Zonnebloem; Glenn Nugteren, Linda, de wijkagent voor de dorpen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk en Thea, die de vanuit haar functie binnen de politie veel ervaring heeft met onlinegedrag van kinderen, vertelden ook voor verschillende groepen hun persoonlijke verhaal.

Voorstelling

Er zijn ook voorstellingen bijgewoond; Pestkoppen. Een veilige leeromgeving is voor leerlingen een vereiste om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar past pesten natuurlijk niet bij. Maar pesten is helaas van alle tijden. De voorstelling onderzocht samen met de leerlingen waar plagen ophoudt en pesten begint. In het nagesprek maakten de leerlingen, onder leiding van de acteurs, het Oké-akkoord. Een set van door leerlingen zelfgemaakte afspraken om pesten te stoppen en te voorkomen. Hierdoor zijn de leerlingen intrinsiek gemotiveerd om zich aan het akkoord te houden. Zo is het Oké-akkoord een krachtig pact dat bijdraagt aan een veilige leeromgeving.

Burgerschap

Burgerschap staat in de lijst van vier grote thema’s voor het onderwijs. Sinds augustus 2021 wordt er van scholen verwacht om hier concreet invulling aan te geven. In het kader van ‘Burgerschap? Gewoon doen!’ ontwikkelde de Respect Foundation toegankelijke, praktische producten om het onderwijs het hele jaar door te ondersteunen in deze burgerschapsopdracht.

De Week van Respect

Tijdens de Week van Respect worden er zo’n 600.000 jongeren bereikt met gastlessen en respecteducatie. De landelijke opening werd dit jaar verricht door minister-president Mark Rutte en Rabbijn Awraham Soetendorp. De Week van Respect werd in 2006 op initiatief van Rabbijn Awraham Soetendorp en Jack van Praag opgericht na de toenemende spanningen in de samenleving na de moord op Theo van Gogh. De Week van Respect is een initiatief van de Respect Foundation, die gedurende het gehele jaar docenten en leraren ondersteunt bij het bespreekbaar maken van sensitieve maatschappelijke onderwerpen zoals homofobie, antisemitisme, islamofobie, racisme, discriminatie, cyberpesten, eenzaamheid, depressie en seksueel misbruik.