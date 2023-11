Succesvolle Muziekweek in het Carillon in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Forte Muziek en Cultuur blikt terug op een gezellige en drukbezochte Muziekweek bij het Carillon in Nieuw-Lekkerland. Het evenement was een groot succes, waarbij ruim 80 leerlingen, zowel individueel als in groepjes of met een band, optraden voor een enthousiast publiek van belangstellenden.

De avonden, die plaatsvonden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, waren gratis toegankelijk en trokken veel belangstellenden.

De Muziekweek bood een gevarieerd programma met de leerlingen die zich hadden aangemeld. De leerlingen presenteerden hun vaardigheden op verschillende blaasinstrumenten, piano, orgel, viool, cello, gitaar, drum en brachten zelfs prachtige zangoptredens. Het publiek genoot van een diversiteit aan muzikale genres en een mix van zowel beginnende als gevorderde leerlingen van alle leeftijden.

“De Muziekweek is een jaarlijks terugkomend event waarbij de leerlingen de gelegenheid krijgen om een kort optreden te geven. Het was mooi om te zien hoe leerlingen van Stichting Forte Muziek en Cultuur hun optredens, soms wat verlegen, maar vol trots konden delen met de aanwezige familie, vrienden en belangstellenden”, aldus Jan Poirot, bestuurslid van Stichting Forte Muziek en Cultuur.

Tijdens het evenement zijn er video-opnames gemaakt van de optredens, die te bekijken zijn op de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van Forte Muziek en Cultuur.

Voor degenen die geïnspireerd zijn geraakt door de Muziekweek en interesse hebben in muziek- of zangles, biedt Stichting Forte Muziek en Cultuur gratis proeflessen aan via hun website. Daarnaast is de stichting actief op het platform ‘Samen Actief in Molenlanden’, waar ze verschillende muzikale workshops aanbieden voor zowel jongeren als volwassenen.

Voor meer informatie over de activiteiten en mogelijkheden van Stichting Forte Muziek en Cultuur, kunnen geïnteresseerden terecht op www.mcforte.nl en op het genoemde platform.