Boerderij Gijbeland met museum Het Voorhuis bij de Reformatorische Omroep

vr 3 nov. 2023, 08:40

BLESKENSGRAAF • Boerderij Gijbeland en museum Het Voorhuis staan op zaterdag 11 november centraal in een aflevering van de videoserie ‘Goede Rentmeesters’ van de Reformatorische Omroep.

In het programma draait het om de gedachte van het goed zorgen voor en het verantwoord overdragen op komende generaties. Het betreft een serie van vijf uitzendingen. De serie wordt gepresenteerd door weerman Reinier van de Berg.

Nieuwe paden

Hij neemt de kijker mee langs een vijftal historische plaatsen in Nederland waar de sporen lijken opgedroogd, maar waar nieuwe paden ontstaan. Het gaat daarbij naast Boerderij Gijbeland om de Grote Kerk in Dordrecht, de St. Janskerk in Gouda, Klooster Wittem en Naarden Vesting.

De video van Boerderij Gijbeland komt zaterdag 11 november om 8.00 uur online via de link https://reformatorischeomroep.nl/video/goede-rentmeesters.