Alblasserwaarders voltooien trilogie met ‘100Fietsen’

wo 1 nov. 2023, 15:29

Nieuws 180 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS/MEERKERK • Na de boeken 100Waard (2017) en Polderberichten (2020) heeft het nieuwe boek van fotograaf Ferry Verheij uit Noordeloos en schrijver Bram van der Wal uit Meerkerk de titel ‘100Fietsen’ gekregen. 100Fietsen brengt 100 beeldverhalen over mensen met hun fiets.

Wederom keren de schrijver en de fotograaf zich naar ‘gewone’ bewoners om hen heen. Zij hebben geen behoefte aan celebrities en BN’ers. Nu is de opstap ‘de fiets’ om dichter bij de poldermens te komen. 100Fietsen brengt 100 beeldverhalen over mensen met hun fiets. Iedere bewoner in het gebied tussen Lek en Merwede heeft op enig moment het rijwiel wel gebruikt of nog in gebruik.

Over al deze fietsers: van het loopfietsertje, de sprintkampioen, de scholier op weg, de fietsenmaker, het recreantengroepje, de prof tot de moeder met haar kids in de bakfiets gaat 100Fietsen. Het boek geeft een fascinerend beeld van mensen met hun fietsen tussen en op hoge rivierdijken.

Dit derde boek heeft eenzelfde uitvoering als de vorige uitgaven gekregen, dus harde kaft, fraai papier en telt 352 pagina’s.

Uiteindelijk is met 100Fietsen de trilogie compleet en geven de drie boekruggen met elkaar de naam ‘100WAARD’. Een gedachte die de makers al stiekem in hun hoofd hadden bij hun eerste boek in 2017. Na zes jaar passeren Ferry en Bram met in totaal bijna 1200 pagina’s aan beeldverhalen in de rugzak de finishstreep, getrokken op een polderweg tussen knotwilgen en roepende kieviten.

De lancering van 100Fietsen op 10 november 16.00 uur in het Noorderhuis, (Noorderplein 1, 4225RT) in Noordeloos.

www.100waard.nl