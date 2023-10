Scholenmarkt voor voortgezet onderwijs druk bezocht in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De scholenmarkt in zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf werd op maandagavond 30 oktober druk bezocht.

Ruim 800 bezoekers kwamen zich oriënteren op een mogelijke schoolkeuze. Er waren 25 scholen voor het voortgezet onderwijs uit de regio aanwezig.

De gemeente Molenlanden organiseerde de markt samen met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs om leerlingen en hun ouders te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe school. Deze eerste kennismaking geeft leerlingen en hun ouders de kans vragen te stellen, informatie te verzamelen en in gesprek te gaan met docenten.

‘De scholenmarkt is een mooie verzamelplek waar basisschoolleerlingen in één avond heel veel informatie over het voortgezet onderwijs in de regio opdoen. Super handig als startpunt om de scholen zelf te gaan bezoeken’, zegt André Visser, rector bij CSG Willem de Zwijger Schoonhoven.

Leerlingen en ouders zijn verrast door het ruime aanbod op de scholenmarkt. Dat de scholenmarkt in een behoefte voorziet, blijkt wel uit de grote belangstelling. Ook wethouder onderwijs Piet Vat nam een kijkje op de markt: ‘Geweldig om de jeugd hier zo in gesprek te zien met de verschillende scholen. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een bijzondere mijlpaal voor leerlingen en hun ouders. Ik hoop dat iedereen een school vindt die bij hem of haar past.’