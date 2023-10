Bijeenkomst voor collectanten KWF in Bleskensgraaf: “ruim 1500 euro opgehaald”

BLESKENSGRAAF • Een bijeenkomst voor alle collectanten van het KWF werd op woensdagochtend 18 oktober georganiseerd in Bleskensgraaf. De gasten werden bij Graan & Zo ontvangen, er werd stilgestaan bij de afgelopen collecte, waarbij ruim 1.500 werd opgehaald in Bleskensgraaf.

“Het is een prachtig bedrag dat geheel ten goede komt aan het KWF: ‘Tegen Kanker. Voor het Leven’”, vertelt de organisator. Er zijn een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Martina den Ouden is al ruim 20 jaar vrijwilliger en heeft hiervoor de Zilveren Pin ontvangen. Gerda Verhoeff, Lijnie van Muylwijk en Jannie Korevaar zijn alle drie ruim 10 jaar vrijwilliger en ontvingen om die reden de Bronzen Pin.

Mevrouw Dikkerboom was de eregast, zij is meer dan 40 jaar vrijwilliger geweest en heeft eerder diverse speldjes ontvangen. Ze vertelde prachtige verhalen uit de oude doos.

Ook alle andere collectanten werden hartelijk bedankt voor hun inzet. “We hopen weer op hun bijdrage voor het KWF in de week van 2-7 september 2024”.