Sinterklaasactie in Alblasserwaard voor Stichting Tess

7 minuten geleden

ARKEL/HEI- EN BOEICOP • Sinterklaas en z’n Pieten zijn nog niet in het land, maar Stichting Tess heeft wel weer de Sinterklaasactie.

Stichting Tess zamelt geld in zodat de gehandicapte Endrie Duits uit Hei- en Boeicop dolfijntherapie kan gaan volgen. Ook Jadira Reinita uit Arkel staat op de wachtlijst voor dolfijntherapie voor kinderen met een beperking.

Men kan heerlijke luxe versierde chocoladeletters (240 gram) bestellen in de smaken melk, puur en wit. Alle letters zijn mogelijk. De letters zijn gemaakt van cacao met het UTZ-keurmerk.

De letters kosten 5,25 euro per stuk. Bij een afname van 10 of meer zijn ze 5 euro per stuk. De letters worden in de laatste week van november geleverd. Ze passen helaas niet door de brievenbus. De bezorging wordt gedaan vanuit Hei- en Boeicop en nu ook vanuit Arkel.

Betaling bij voorkeur vooraf via betaalverzoek/tikkie. Bestellen kan tot uiterlijk zaterdag 28 oktober:

bij familie Duits in Hei- en Boeicop en de familie Reinita uit Arkel. Bestellingen bij de familie Duits gaan via Whatsapp 06-44640058, email marduits@outlook.com, telefoon 0345-641669 of Facebook/Messenger (Marianne Duits). Bestellingen bij de familie Reinita in Arkel gaan via Whatsapp 06-16798258 of email ariannevg77@gmail.com.