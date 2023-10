Twee jubilarissen op School met de Bijbel in Noordeloos

NOORDELOOS • Op de School met de Bijbel in Noordeloos was het op donderdag 12 oktober dubbel feest. Juf Geri mocht vieren dat ze al 25 jaar in het onderwijs werkt en juf Mery is al 12,5 jaar werkzaam op deze basisschool.

‘s Ochtends werd er door de leerlingen een lied voor hen gezongen en door de dag heen was er voor elke groep een muzikale workshop van de klankenkaravaan. In de middag werd alles wat was geoefend door middel van een voorstelling aan de andere groepen getoond.