Historische Vereniging Ameide en Tienhoven schrijft 700ste lid in

1 uur geleden

Nieuws 182 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

AMEIDE • Het was een natte paardenmarkt op 12 oktober in Ameide, maar wel met een feestelijk randje voor Historische Vereniging Ameide en Tienhoven (HVAT). Want de vereniging kon het 700ste lid inschrijven. De gelukkige was Rochustine de Bruijn uit Ameide. Ze kreeg bij deze mijlpaal een mooie bos bloemen aangeboden van vice-voorzitter Jory Verwolf.

Voorzitter Sam Janse: “Onze vereniging heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en dat gaat nog steeds door. In april 2016 is het 600ste lid ingeschreven en nu, na zeven jaar, zijn we bij de 700. We moeten er wel ons best voor blijven doen. Tijdens de feestweek hebben we ook een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen en als er een nieuw buurtje in ons dorp wordt gebouwd gaan we de mensen persoonlijk benaderen. Op naar de 800.”