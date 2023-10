Roos van Wingerden wint voorleeswedstrijd De Stapsteen in Bleskensgraaf

1 uur geleden

BLESKENSGRAAF • Tijdens de jaarlijkse voorleeswedstrijd van OBS de Stapsteen in Bleskensgraaf is Roos van Wingerden eerste geworden.

Zij is door de jury bestaande uit Mieke van den Boomgaard (van Miek-Kado) en collega Karin uitgeroepen tot winnaar. Het was een spannende strijd, na de voorronde in de klas gingen de vijf beste lezers door. Ze hebben het allemaal super gedaan, maar helaas kan er maar één leerling deelnemen aan de volgende ronde.

De andere deelnemers waren; Romy Jue, Vera Kraaiveld, Jens Coerts en Megan Lie-Hap-Po.