Uitreiking Dorpskrachtprijzen bij Booij te Streefkerk

1 uur geleden

Nieuws 172 keer gelezen

STREEFKERK • Acht dorpsverenigingen hebben vorige week deelgenomen aan de jaarlijkse uitreiking van de Dorpskrachtprijzen door de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK).

In een goed gevulde zaal van het Ontmoetingscentrum bij Booij in Streefkerk werden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. De bijeenkomst werd voorafgegaan door een jaarvergadering, waarbij de voorzittershamer werd overgedragen Ries Jansen aan Anthon Timm.

Met een toespraak door burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden werd het startsein gegeven voor de beeldpresentaties door de verschillende dorpen. André Hoogendoorn van de kerngroep Nieuw-Lekkerland was, als winnaar van de eerste prijs bij een vorige editie, één van de sprekers.

Zita Luna van het VSB cultuurfonds informeerde de dorpsverenigingen over de mogelijkheden van donaties aan maatschappelijke initiatieven. Vijf deelnemers kregen uit waardering voor het vele vrijwilligerswerk elk een certificaat met een Eervolle Vermelding en een bedrag van 100 euro.

Krimpen aan de Lek

De beloonde activiteiten in Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en Sommelsdijk zijn gericht op de natuurbeleving in hun gemeenten. De gerealiseerde wandelroutes van Dirksland en Den Bommel maken deel uit van een nog groter netwerk in de provincie Zuid-Holland.

Drie verenigingen worden extra beloond met een geldprijs. Dorpsvereniging Coorndijk ontving 250 euro voor het behoud van een multifunctioneel gemeenschapshuis in Goudswaard.

Lekkerkerk

Dorpsraad Ooltgensplaat kreeg 500 euro voor de restauratie van hun historische Raadhuis en de winnaar van 1000 euro was de stichting Dorpshuis Lekkerkerk voor het behoud van de dorpshuisfunctie in gebouw Amicitia.

De jury, bestaande uit Gert Jan Jansen en Gerdien Tober, prees alle dorpsinitiatieven voor hun positieve bijdragen aan de leefomgeving in hun dorpskernen. Met een taart van het provinciebestuur, vergezeld door een video boodschap door gedeputeerde Frederik Zevenbergen, werd de door zeventig bezoekers bezochte bijeenkomst in feestelijke sfeer afgesloten.