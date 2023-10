Familie De Kuiper winkelt een minuut gratis na winst in loterij Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De familie De Kuiper uit Hoogblokland mocht op maandag 9 oktober één minuut gratis winkelen bij de Plus supermarkt in Hoornaar.

Zij hadden deze prijs gewonnen op zaterdag 30 september bij de Symphonia bazar in Den Hoek in Hoogblokland met de huis aan huis loten. De winnaars waren erg blij met hun prijs en de actie is heel goed geslaagd.