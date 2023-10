Informatiebijeenkomst over integraal gebiedsplan Hardinxveld-Giessendam

47 minuten geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Waterschap Rivierenland werkt al enkele jaren aan een plan om het watersysteem in de Alblasserwaard klaar voor de toekomst te maken. Eén van de maatregelen is het realiseren van een nieuw boezemgemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam. Om onder andere deze maatregel toe te lichten organiseert Waterschap Rivierenland op 12 oktober een informatiebijeenkomst in De Parel.

Deze aanpassingen in het eeuwenoude watersysteem van de Alblasserwaard, zijn uniek en hebben een grote impact in de omgeving. Maar het biedt ook kansen voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Een van die kansen is de mogelijke aanleg van een zonneveld. Hiervoor is een integraal gebiedsplan opgesteld onder de naam ‘Groene Oevers’. De provincie Zuid-Holland, gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland hebben de aflopen maanden de haalbaarheid van dit plan onderzocht, samen met de initiatiefnemers van het zonneveld.

Informatiebijeenkomst in De Parel op 12 oktober

Voor de directe omgeving organiseren de samenwerkende partijen een informatiebijeenkomst in De Parel op donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst staat in het teken van de gebiedsontwikkeling waarbij het nieuwe boezemkanaal wordt aangelegd in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling.

Voor het gebiedsplan is een aangepast boezemtracé - tracé A3 - in beeld om het zonneveld en de natuurontwikkeling mogelijk te maken. Dit tracé ligt iets oostelijker dan tracé A1/A2 en deels in het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor moet de natuur die verloren gaat, gecompenseerd worden.

Dit najaar wordt het besluit genomen of het gebiedsplan doorgaat. Ook zal dan bekend zijn voor welk tracé wordt gekozen. Tijdens de bijeenkomst is het plan in te zien en kan men in gesprek met betrokken partijen.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H)

Het nieuwe boezemgemaal en -kanaal zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H van Waterschap Rivierenland. Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen met als doel een robuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied te creëren. Meer informatie hierover is te vinden via wsrl.nl/a5h.