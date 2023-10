BuitenBios Hoornaar groot succes

33 minuten geleden

Nieuws 208 keer gelezen

HOORNAAR • Het mooie weer was echt een cadeautje op zaterdag 30 september. De Hoornaarse BuitenBios, een initiatief van Dorpsraad Bruisend Hoornaar en georganiseerd door vijf enthousiaste inwoners, werd daardoor extra goed bezocht.

Op het grasveld naast de voetbalkooi werd ‘s middags gekeken naar Minions -The Rise of Gru. Heerlijk in het zonnetje met popcorn en limonade. En ‘s avonds was het ook genieten. Een gezellige groep dorpsbewoners keek samen naar TopGun Maverick. Iedereen had zijn eigen stoeltje en dekentje meegenomen, meegebrachte snacks en drankjes werden gedeeld met elkaar.